В ночь с 6 на 7 января московский транспорт будет ходить дольше

В ночь с 6 на 7 января транспорт будет ходить дольше в Москве. Такая мера принята для того, чтобы жители и гости города могли проще доехать до храмов и мест притяжения на Рождество, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Станции метро и МЦК будут функционировать до 02:00. Поезда МЦД будут ходить до 03:00.

143 маршрута наземного транспорта обслуживают жителей и гостей Москвы до 03:30. Еще 18 ночных маршрутов будут функционировать в обычном режиме.

Парковки в Москве с 31 декабря до 10 января — бесплатные.

«Рождество — главный праздник для миллионов верующих. Именно поэтому в ночь с 6 на 7 января по задаче мэра Москвы Сергея Собянина мы традиционно продлеваем работу транспорта, чтобы гости и жители столицы успели посетить службы в храмах и с комфортом вернуться домой», — заявил заместитель мэра Москвы в правительстве города, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

