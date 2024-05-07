Пашинян пригрозил отключить российские каналы в Армении
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Армянский премьер-министр Никол Пашинян предупредил, что если телеканалы РФ будут неуважительно относиться к внутренней жизни Армении, то их вещание в стране запретят. Об этом сообщает ТАСС.
«Исходя из подписанных договоров, мы просим российские каналы уважительно относиться к Армении и ее интересам», — сказал лидер страны.
Он добавил, что армянские власти готовы много раз просить, а затем несколько раз потребовать, и только после этого отключить вещание.
Ранее Никол Пашинян отказался ехать на инаугурацию российского президента Владимира Путина.