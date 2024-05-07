Пашинян пригрозил отключить российские каналы в Армении

Армянский премьер-министр Никол Пашинян предупредил, что если телеканалы РФ будут неуважительно относиться к внутренней жизни Армении, то их вещание в стране запретят. Об этом сообщает ТАСС .

«Исходя из подписанных договоров, мы просим российские каналы уважительно относиться к Армении и ее интересам», — сказал лидер страны.

Он добавил, что армянские власти готовы много раз просить, а затем несколько раз потребовать, и только после этого отключить вещание.

Ранее Никол Пашинян отказался ехать на инаугурацию российского президента Владимира Путина.