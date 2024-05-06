Пашинян отказался ехать к Путину на инаугурацию

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Спикер Симонян заявил, что Пашинян не поедет на инаугурацию Путина

Спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что премьер-министр республики Никол Пашинян не поедет на инаугурацию президента России Владимира Путина. Мероприятие пройдет 7 мая в Москве, сообщает kp.ru .

В беседе с журналистами у Симоняна спросили, поедет ли глава правительства Армении на инаугурацию российского президента. Спикер парламента ответил отрицательно.

Инаугурация президента РФ пройдет 7 мая. Днем позже, 8 мая, Госдума рассмотрит вопрос о назначении премьер-министра страны.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, инаугурация Путина пройдет по протоколу, однако с рядом нюансов. О них сообщат дополнительно, добавляли в Кремле.