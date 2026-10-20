Уведомления без приложения: россиян научили настраивать PWA на смартфонах

Наличие установленного приложения не всегда гарантирует, что уведомления от сервиса будут приходить. Если привычное приложение недоступно в App Store или Google Play, пользователи Android могут найти его в альтернативных магазинах — RuStore, AppGallery или Galaxy Store. О том, как включить уведомления и что проверить, если оповещения не приходят, в разговоре с РИАМО рассказал руководитель продуктового направления Почты Mail Руслан Арзуманов.

PWA — это технология, которая позволяет превратить сайт в подобие приложения: добавить его на главный экран телефона, быстро открывать и пользоваться всеми функциями, включая уведомления.

По словам Арзуманова, такие сервисы работают более нативно, чем обычная мобильная версия сайта в браузере: интерфейс адаптирован под смартфон и во многом напоминает привычное приложение. Возможность есть не у всех сайтов, а порядок настройки зависит от модели телефона и браузера, но у крупных сервисов она доступна.

Пошаговая инструкция

Чтобы получать уведомления, нужно открыть сайт сервиса в браузере и авторизоваться, затем через меню браузера добавить его на главный экран. После этого сайт открывают через появившуюся иконку, заходят в настройки аккаунта, находят раздел «Уведомления» и разрешают их отправку в браузере. Далее в настройках смартфона следует проверить, что уведомления для веб-сервиса включены.

Что делать, если не работает?

Даже если сайт добавлен на главный экран, уведомления не всегда начинают работать автоматически. Стоит проверить разрешения на отправку уведомлений, настройки телефона (не отключены ли они для браузера и не включен ли режим «Не беспокоить»), подключение к интернету, ограничения энергосбережения и настройки уведомлений самого сервиса. Если ничего не помогло, можно удалить ярлык с главного экрана и добавить его заново или проверить работу уведомлений в другом браузере.

Такой способ позволяет оставаться на связи с привычными сервисами и не пропускать важные события, даже если вы пользуетесь ими через браузер. При этом важно регулярно переходить по полученным уведомлениям: если долго не открывать сервис, сессия может завершиться и потребуется авторизоваться заново.

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