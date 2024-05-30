«Парту Героя» в честь выпускника, погибшего на СВО, открыли в гимназии Лотошина

В честь выпускника, погибшего на СВО, в здании Микулинской гимназии в деревне Введенское торжественно открыли «Парту Героя». На открытии присутствовали ученики, педагоги, представители администрации и общественных организаций, юнармейцы, а также мама и сестра героя.

Артемий Кедров родился в Чувашии 10 января 1994 года. В четырехлетнем возрасте вместе с семьей он переехал в деревню Афанасово Лотошинского района. Отслужив срочную службу, он работал строителем, водителем-телохранителем, охранником.

После начала СВО Кедров вступил в ряды бойцов «Вагнера» и воевал в Луганской Народной Республике в качестве штурмовика. 5 апреля 2022 года при выполнении очередного задания под городом Попасная Кедров погиб. Похоронен в родной деревне Афанасово. Награжден орденом Мужества посмертно, медалью «За взятие Попасной», наградами ЧВК «Вагнер».

Директор Микулинской гимназии Наталья Никитина отметила, что Кедров проучился в тогда еще Введенской школе с пятого по девятый класс.

«Артемий навсегда останется в наших сердцах, его помнят педагоги, его помнят эти стены. И теперь здесь, в этих стенах, есть парта памяти Артемия Кедрова, и честь сидеть за ней будет предоставлена лучшим ученикам», — сказала Никитина.

Сестра героя Екатерина Кедрова отметила, что ей и матери Артемия очень важно, что подвиг их брата и сына не забыт, что память о нем жива.

«Очень сложно сегодня сдержать слезы, для нас очень важно, что Артемия помнят и любят в его родной школе, что теперь он пример для подражания для молодых ребят, что он отдал свою жизнь за нас всех — за страну и людей, которым нужна была помощь там, на Донбассе», — рассказала Кедрова.

Кроме того, в гимназии открыли стенд памяти генерал-полковника Василия Кузнецова, командующего 1-й Ударной армией, войска которого освобождали Лотошинский район от немецко-фашистских захватчиков зимой 1941–1942 годов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, семьям участников СВО помогают волонтеры. Так как, кроме различных мер поддержки (бесплатное питание, запись в секцию, школу, детсад, а еще выплат, получения удостоверения ветерана боевых действий), есть то, что не регламентируется нормативными правовыми актами.

«Это берут на себя наши волонтеры и главы — например, отправить ребенка на дополнительное обследование. За каждой семьей у нас закреплены помощники, которые стараются решать все возникающие вопросы», — пояснил глава региона.