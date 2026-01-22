Парту Героя в честь бойца СВО открыли в Мытищах

20 января в гимназии № 16 открыли Парту Героя участнику СВО Владимиру Николаевичу Яровому. Почтить память нашего земляка пришли его семья, близкие, члены мытищинского отделения Ассоциации ветеранов СВО и учащиеся, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Владимир Яровой — выпускник гимназии. После окончания 9-го класса поступил в Мытищинский машиностроительный техникум, затем в институт систем управления экономикой и международного права.

Он был добрым и отзывчивым человеком, работал в мытищинской теплосети. Владимир много раз ездил в зону СВО, доставлял гуманитарную помощь, а затем принял решение присоединиться к своим, чтобы вместе защищать Родину.

11 июня 2024 года при выполнении боевого задания во время штурма в населенном пункте Ольшаны Купянского района героически погиб.

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая отметила, что необходимо хранить память о тех людях, что жили среди нас, работали и совершали героические поступки.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил важность детских писем для поддержания духа бойцов.

«Сидим с командиром, он приехал на побывку на 3 дня, я ему говорю, чем помочь, ты ж с пустыми руками к бойцам не вернешься. Он говорит: продукты, сигареты, белье, коптеры. Но говорит, какое значение имеют детские письма!» — отметил глава региона.