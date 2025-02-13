Парту Героя СВО Никиты Бочкарева открыли в Балашихе. Она установлена в гимназии № 9 мкр. Купавна, где учился участник СВО. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В ноябре 2023 года Никита добровольцем оправился в зону проведения СВО, был зачислен в штурмовой отряд. 10 июня 2024 года он погиб при исполнении боевой задачи. Указом президента Российской Федерации Никита Бочкарёв посмертно награжден орденом Мужества.

«Эта парта — символ мужества, отваги и самоотверженности. Никита стал примером для всех нас. Проявив в трудный момент настоящую силу, силу духа, готовность защищать свою родину, он прошел через испытания, о которых мы можем только слышать», — сказал Михаил Объедков.

В гимназии № 9 также прошел урок мужества. В актовом зале собрались ветераны, школьники, близкие Никиты.

«Мой брат был дружелюбным человеком, он всегда находил контакт с людьми, очень любил жизнь. Никита всегда хотел, чтобы им гордились, и мы гордимся», — поделилась сестра Никиты Бочкарева Ирина Королькова.

«Парта Героя» — это образовательный проект партии «Единая Россия», целью которого является создание условий для формирования у детей уважительного отношения к истории Отечества и героическому прошлому страны. Это обычная ученическая парта, на которой размещается информация о герое, его биография, фотографии и рассказ о героическом пути, а также QR-код со ссылкой на официальный портал.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.