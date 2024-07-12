Партия «Новые люди» предложила создать группу по спасению YouTube в РФ

Даванков: в РФ нужно создать рабочую группу по спасению YouTube

Заместитель председателя партии «Новые люди» Александр Даванков считает, что в России нужно создать специальную рабочую группу, которая займется сохранением работы видеохостинга YouTube на территории страны, пишет РБК со ссылкой на соответствующий документ, который есть в распоряжении редакции.

Даванков уже направил соответствующий запрос главе Минцифры Максуту Шадаеву.

«Призываю вас, уважаемый Максут Игоревич, создать рабочую группу по спасению YouTube в России», — говорится в письме.

Представитель партии «Новые люди» отметил, что главной задачей рабочей группы будет решение проблем в работе оборудования Google, которое задействовано в работе видеохостинга на территории страны.

Ранее в Сети распространилась информация, что уже в сентябре 2024 года в России будет «окончательно заблокирована» работа YouTube. По данным СМИ, этот вопрос уже начали обсуждать в администрации президента Владимира Путина.