Парки Серпухова подготовили программу «Память. Подвиг. Победа»

В парке им. Олега Степанова программа началась с военного караула и возложения цветов к бюсту Героя Советского Союза О. Н. Степанова. В течение всего дня гости парков могли посмотреть фильмы про военные события, увидеть работы фотовыставки «История Серпухова», для маленьких посетителей были открыты интерактивные площадки с викторинами, мастер-классами и праздничная концертная программа «Наследники Победы».

Работала полевая кухня, все желающие могли попробовать солдатскую кашу.

В парке Принарский работала патриотическая фотовыставка «Стена памяти», выставка художественных работ «Светлая память о нашем прошлом», проводились мастер-классы по созданию брошей из георгиевской ленты и интерактивные военно-исторические площадки.

Традиционно провели акцию «Народный фронт», где собирали гуманитарную помощь участникам специальной военной операции.

Серпуховичи сегодня приходили в парк семьями. День Победы связал несколько поколений, стал символом нашего единства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы.

«Хочу поздравить всех наших ветеранов, близких, которые их сопровождают, с 80-летием Победы. Добрая традиция перед парадом собираться у нас, чтобы иметь возможность вас обнять, поздравить с этим великим праздником, который отмечает вся наша страна», — сказал Воробьев.