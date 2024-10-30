В парках Подмосковья отметят День народного единства 4 ноября

4 ноября, в понедельник, более чем в 70 парках Подмосковья состоится общеобластное мероприятие «Россия. Родина. Единство», приуроченное ко Дню народного единства, рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.

Посетителей ожидает насыщенная программа: шествие в национальных костюмах народов России, концертная программа «Многоголосье Родины», мастерские по декору народных инструментов, интерактивные зоны «Игры народов России» и многое другое.

Так, в парке Мира г. о. Мытищи посетителей приглашают на квест, интерактивные площадки «Старорусские забавы» и фестиваль «Русская каша — сила наша!», где любой желающий сможет продегустировать каши, приготовленные по старинным рецептам. На сцене парка пройдет концертная программа, в рамках которой выступят фолк-группа «Талица» и Праздничный хор Данилова монастыря.

В парке им. Толстого г. о. Химки для гостей откроется интерактивная площадка с тематическими зонами: кузня, лучный и суличный (для метания легкого копья) тир, мастер-классы по историческому женскому рукоделию, разведению огня с помощью кресала и др. Помимо этого, в рамках празднования состоится фестиваль национальных культур, на котором все желающие смогут познакомиться с разнообразием блюд регионов страны. В концертной программе примут участие ансамбль «Колокола России», национальный русский балет «Возрождение», ансамбль «Праскева», хор русской песни и другие творческие коллективы.

В Центральном парке Богородского г. о. все желающие смогут посетить мастер-класс по выпеканию блинов от шеф-повара Кирилла Дорофеева. Также гостей ждут выставка национальных костюмов в миниатюре и угощение блюдами кухонь народов России.

Центральный парк г. о. Пушкинский подготовил для посетителей выставки этнических костюмов и национальных сладостей, а также мастер-классы по изготовлению татарской тюбетейки и русского платка. Взрослых и детей приглашают принять участие в шествии в национальных костюмах «Хоровод дружбы».

Парк «Победа» Талдомского г. о. предлагает гостям посетить праздник народных игр и мастер-класс по приготовлению рассольника. Все желающие могут принять участие в викторине на знание особенностей национальных культур и в костюмированном шествии.

Мероприятия организованы при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).

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