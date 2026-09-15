Парк «Покровский» проведет выходные с играми и мастер-классами

Парк «Покровский» 16 сентября приглашает жителей на тренировку по скандинавской ходьбе с клубом «Актив+». Занятие пройдет у входной группы с 12:30 до 13:30.

19 сентября на детской площадке состоятся подвижные игры программы «Мультландия». Клуб «Шкатулочка» проведет мастер-класс по живописи «Рисуем в парке», а на площадке воркаута пройдет парковая атлетика. Также запланированы уроки мастерства «Покровская столярка».

Для участников откроют предварительную запись на платный урок керамики по телефону +7 (915) 307-13-64. 20 сентября с 11:30 до 12:30 на детской площадке вновь пройдет «Мультландия», а с 12:00 до 13:00 — уроки живописи клуба «Шкатулочка». Параллельно будут организованы занятия парковой атлетикой. Возрастное ограничение — 0+.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.

Путешествовать по родным краям к природным достопримечательностям помогает нацпроект «Туризм и гостеприимство». По нему в самых живописных местах нашей страны обустраивают экотропы и открывают комфортные отели. В регионах развивают инфраструктуру для путешествий, создают новые маршруты и места для отдыха, чтобы добираться до этих красот было удобнее.