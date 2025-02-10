Пархоменко покинул должность главы Рузского округа

Глава Рузского городского округа Подмосковья Николай Пархоменко в своем Telegram-канале сообщил, что покидает должность. Он занимал пост с 2019 года.

Пархоменко заявил, что за время работы Рузский округ стал для него родным. Он поблагодарил за поддержку местных жителей, отметив их активную жизненную позицию и обратную связь.

«Сообща мы шли курсом перемен: строили детские сады, ремонтировали социальные объекты, открыли в 2021 году новую школу в Тучково на 550 мест. Вместе радовались личным победам каждого жителя», — написал Пархоменко.

Он также поблагодарил за помощь губернатора Московской области Андрея Воробьева и его команду, депутатский корпус, своих соратников и коллег. По словам Пархоменко, он намерен продолжать работать вместе с командой подмосковного правительства.

«Желаю ружанам и округу добра, процветания и мирного неба над головой!» — подытожил он.

Ранее в отставку ушел глава городского округа Химки Дмитрий Волошин. Он проработал на своем посту 8 лет.