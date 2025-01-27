Глава Химок ушел в отставку

Глава Химок Волошин подал в отставку после 8 лет работы

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин ушел в отставку после 8 лет работы. Его место займет первый замминистра финансов Московской области Елена Землякова, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу горадминистрации.

В декабре 2016 года Волошина избрали на первый срок по итогам заседания совета депутатов. По прошествии пяти лет глава горокруга был переизбран.

При Волошине в Химках реализовали «сотни социально значимых проектов», заявили в пресс-службе. Одно из его ключевых достижений на посту — увеличение территории горокруга в 2,5 раза.

«В 2023 году к Химкам присоединились земли Солнечногорска. Это 36 населенных пунктов в составе двух крупных поселений — Луневское и Кутузовское», — добавили в администрации.

Новым главой Химок станет Елена Землякова, которая с августа 2020 года занимает пост замминистра экономики и финансов Подмосковья. До этого она работала начальником отдела городского бюджета в администрации Пушкино, начальником управления финансами в администрации Дзержинского и заместителем директора районного Дворца молодежи в Мытищах.