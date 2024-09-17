Пархоменко: 3 современные школы построили в Рузском округе за 5 лет

Глава Рузского городского округа Николай Пархоменко рассказал губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву о ремонте и строительстве образовательных и культурных учреждений. Он отметил, что за 5 лет в округе появились 3 новые и современные школы, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

В этом году в Рузском округе капитально отремонтировали ДОУ «Гимназия № 1» на 220 мест. В 2026–2027 гг. планируется обновление двух детских садов в поселках Колюбакино и Тучково.

«Мы капитально отремонтировали по программе здание детского сада — дали вторую жизнь учреждению, получилось очень уютно. Всего за 5 лет построили 3 школы, в том числе на 400 мест в Тучкове. Тем самым сократили количество обучающихся во вторую смену в этом крупнейшем населенном пункте. Еще 6 зданий капитально отремонтировали (3 школы и 3 детсада)», — рассказал Пархоменко.

Фото - © Антон Чернов, «Подмосковье Сегодня» Фото - © Антон Чернов, «Подмосковье Сегодня» Фото - © Антон Чернов, «Подмосковье Сегодня»

Также после модернизации в Рузе открыли стадион «Урожай». Теперь здесь новое футбольное поле с искусственным покрытием, 3 дополнительные спортивные площадки и раздевалки. По словам Пархоменко, жители очень рады таким обновлениям и появлению новых точек притяжения. Также за 2 года в округе появились и 2 хоккейные площадки — в Дорохове и Тучкове.

Глава рассказал Воробьеву, что в Рузе реализуются 5 инвестпроектов с объемом инвестиций более 1,1 млрд рублей. Будет создано более 500 рабочих мест. В 2026 году компания «МУ-КПЛстрой» откроет завод по производству бетонных плит, а «Энерготех» в 2025 году введет завод по производству комплектных трансформаторных подстанций. Также в следующем году откроется завод по производству стройматериалов.

Ранее Андрей Воробьев перечислил приоритеты в развитии Рузского городского округа. По его словам, в последнее время муниципалитет показывает неплохие результаты в благоустройстве и развитии социальной инфраструктуры.

«Вы знаете наши приоритеты, все они скомпонованы, заложены, в том числе, в национальных проектах — это и газификация, и модернизация ЖКХ, дороги, в частности, объездная в Тучкове, которую мы с вами строим. Она очень важная, все жители ждут, когда выведем транзитный транспорт из населенных пунктов», — заявил Воробьев.