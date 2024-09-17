Андрей Воробьев перечислил приоритеты в развитии Рузского городского округа

По словам Воробьева, в последнее время Рузский округ показывает неплохие результаты в благоустройстве и развитии социальной инфраструктуры. В ближайшее время в Рузе состоятся выборы главы. Губернатор надеется, что граждане поддержат кандидатуру Пархоменко.

«Вы знаете наши приоритеты, все они скомпонованы, заложены, в том числе, в национальных проектах — это и газификация, и модернизация ЖКХ, дороги, в частности, объездная в Тучкове, которую мы с вами строим. Она очень важная, все жители ждут, когда выведем транзитный транспорт из населенных пунктов», — заявил Воробьев.

Пархоменко ответил, что хотел бы и дальше возглавлять городской округ. Он подчеркнул, что у этого края большой потенциал, который нужно развивать и делать жизнь горожан комфортнее. Глава Рузского округа нацелен на выполнение поставленных задач, в том числе по объездным дорогам, строительству очистных сооружений, развитию туризма и сельского хозяйства.

Фото - © Пресс-служба администрации Рузского городского округа

«Сейчас готовность объездной дороги в Тучкове — 21%. Держим работы на постоянном контроле. По плану завершение строительства стоит на октябрь 2025-го, но думаю, что закончим уже в начале следующего года. Все для этого есть — и ресурсы, и настрой команды», — заявил Пархоменко.