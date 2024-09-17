Андрей Воробьев перечислил приоритеты в развитии Рузского городского округа
Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел рабочую встречу с главой Рузского городского округа Николаем Пархоменко. В ходе мероприятия он перечислил основные приоритеты развития муниципалитета, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.
По словам Воробьева, в последнее время Рузский округ показывает неплохие результаты в благоустройстве и развитии социальной инфраструктуры. В ближайшее время в Рузе состоятся выборы главы. Губернатор надеется, что граждане поддержат кандидатуру Пархоменко.
«Вы знаете наши приоритеты, все они скомпонованы, заложены, в том числе, в национальных проектах — это и газификация, и модернизация ЖКХ, дороги, в частности, объездная в Тучкове, которую мы с вами строим. Она очень важная, все жители ждут, когда выведем транзитный транспорт из населенных пунктов», — заявил Воробьев.
Пархоменко ответил, что хотел бы и дальше возглавлять городской округ. Он подчеркнул, что у этого края большой потенциал, который нужно развивать и делать жизнь горожан комфортнее. Глава Рузского округа нацелен на выполнение поставленных задач, в том числе по объездным дорогам, строительству очистных сооружений, развитию туризма и сельского хозяйства.
Фото - © Пресс-служба администрации Рузского городского округа
«Сейчас готовность объездной дороги в Тучкове — 21%. Держим работы на постоянном контроле. По плану завершение строительства стоит на октябрь 2025-го, но думаю, что закончим уже в начале следующего года. Все для этого есть — и ресурсы, и настрой команды», — заявил Пархоменко.