Парализованного российского бизнесмена транспортируют из Таиланда в Россию

Российского предпринимателя, который оказался парализован во время семейного отдыха в Таиланде, доставляют на Родину, сообщает SHOT .

45-летний бизнесмен Евгений вместе с женой и дочерью приехал в Таиланд из Новосибирска в начале декабря, чтобы провести там зиму. Супруги арендовали виллу, посещали спортзал, и отдых протекал благополучно. Однако утром 17 января мужчина почувствовал онемение в руках, а уже через сутки утратил способность передвигаться.

У мужчины диагностировали синдром Гийена — Барре — редкое аутоиммунное заболевание, поражающее нервы черепа и периферической нервной системы.

Российским туристам помогли неравнодушные соотечественники, оплатив все перелеты, стоимость которых составит около 1,5 млн рублей. В воскресенье в Таиланд должен прибыть врач-реаниматолог, который на протяжении всего пути с Пхукета будет сопровождать бизнесмена. Сначала семья отправится в Москву, а затем в Новосибирск.

