Россиянка ищет 900 тысяч рублей для эвакуации из Таиланда парализованного мужа

Во время отпуска с семьей в Таиланде россиянин внезапно оказался парализован. У мужчины диагностировали синдром Гийена — Барре, и его транспортировка на родину в Россию не представляется возможной из-за стоимости в 900 тысяч рублей. Супруга мужчины пытается найти деньги, сообщает SHOT .

Известно, что 45-летний бизнесмен Евгений вместе с женой и дочерью приехал в Таиланд из Новосибирска в начале декабря, чтобы провести там зиму. Супруги арендовали виллу, посещали спортивный зал, и отдых протекал благополучно до 17 января. В этот день утром мужчина почувствовал онемение в руках, а уже через сутки утратил способность передвигаться.

Тайские медики диагностировали у него «синдром Гийена — Барре» — редкое аутоиммунное заболевание, поражающее нервы черепа и периферической нервной системы. У пациентов проявляются мышечная слабость и потеря чувствительности, а в тяжелых случаях возможен полный паралич. Как правило, причиной возникновения недуга являются осложнения после вирусной или бактериальной инфекции.

Сибиряка в тяжелом состоянии выписывают из госпиталя 31 января, потому что страховая компания не дала разрешение на продолжение стационара и терапии. Жене предоставили документ на авиабилет, однако транспортировка лежачего больного обойдется в два раза дороже имеющихся у них средств — необходимо 900 тысяч рублей.

В ситуации Евгения требуется самолет с салоном бизнес-класса, чтобы обеспечить возможность размещения больного горизонтально на специальных носилках. Семья обратилась за поддержкой в российское посольство в Таиланде и Министерство здравоохранения. По возвращении домой мужчине предстоит полугодовая реабилитация, на которую понадобится около 3,5 миллионов рублей.

