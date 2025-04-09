Паралимпийские чемпионы провели мастер-класс для ветеранов СВО в Подмосковье

В центре реабилитации имени А. И. Мещерякова в Подмосковье паралимпийский комитет России совместно со Всероссийской Федерацией спорта слепых впервые провел Паралимпийский урок и мастер-классы по адаптивным видам спорта для участников специальной военной операции, получивших ранения и инвалидность по зрению. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития региона.

«В нашем центре реабилитацию уже прошли порядка 200 молодых инвалидов и участников СВО со всей России, имеющие нарушения слуха и зрения. Для нас важно, чтобы ребята не просто были задействованы в реабилитационном процессе, но и получили новые навыки, профессию, увлечения, то есть помочь им адаптироваться к обычной жизни с новыми особенностями здоровья», — рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Паралимпийский урок состоял из двух частей — теоретическая лекция-беседа и практика.

В рамках теоретической части мероприятия спикеры рассказали об истории паралимпийского движения в России и в мире, о паралимпийских видах спорта и паралимпийских ценностях, а также побеседовали с военнослужащими и ответили на вопросы. После проведения лекции-беседы опытные тренеры и спортсмены провели мастер-классы для бойцов в разных спортивных направлениях: армрестлинг, настольный теннис, голбол и биатлон.

«Люди, лишившиеся зрения, требуют совершенно иного подхода. Их реабилитация и социализация проходит тяжелее и требует большего времени и помощи со стороны. Как показало мероприятие, физическая культура и в этом случае может помочь в скорейшем возвращении к активной жизни. Ветеранов СВО заинтересовал паралимпийский спорт, они с радостью общались с нашими спортсменами и тренерами, узнавали, где можно будет начать заниматься у себя в регионах. Паралимпийский комитет России и Всероссийская федерация спорта слепых окажут содействие в организации тренировочного процесса для желающих», — сказал президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков.

В мероприятии приняли участие 32 участника специальной военной операции с нарушениями зрения, которые в настоящее время проходят курс реабилитации в центре Мещерякова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.