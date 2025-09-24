«Паники нет»: врач рассказал об эвакуации пляжей в Сочи

Врач из Санкт-Петербурга Алексей Кучерявый, который сейчас находится в Сочи в командировке, заявил, что паники в городе нет, никакой внештатной ситуации в связи с информацией об эвакуации отдыхающих тоже нет, сообщает газета «Петербургский дневник» .

«Правда, я не хожу на пляж, поскольку приехал в командировку, а завтра мне домой. Но я вижу, что в городе нет никакой паники», — сказал очевидец.

В среду стало известно об эвакуации отдыхающих с пляжей в Сочи в связи с атаками беспилотников на Краснодарский край. Власти города также уточнили, что ситуации на курорте сейчас штатная, но в случае угрозы они включат во всех районах звуковые оповещения.

Ранее сообщалось об атаке дронов по Новороссийску. Инцидент привел к гибели двух человек. Значительное количество автомобилей и семь жилых зданий получили повреждения различной степени тяжести.

Кроме того, в водах Черного моря были замечены украинские беспилотные надводные аппараты. Населению было настоятельно рекомендовано эвакуироваться из прибрежной зоны в целях безопасности.

