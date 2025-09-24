В Сочи эвакуируют отдыхающих с пляжа на фоне атак БПЛА

Власти Краснодарского края приняли решение эвакуировать отдыхающих с пляжей в Сочи на фоне атак БПЛА, сообщает Оперштаб региона в Telegram-канале .

Данное решение власти назвали превентивной мерой, которую ввели в связи с тем, что Краснодарский край в среду подвергся атаке украинских дронов. При этом, по словам очевидцев, туристы не покинули побережье. Они ждут, когда пляжи откроются, пишет «Осторожно, новости».

Мэр Сочи Андрей Прошунин заявил, что сейчас ситуация на территории Сочи штатная. Если будет выявлена угроза, во всех районах включат системы оповещения.

В среду дроны ВСУ ударили по центру Новороссийска. Погибли два человека. Десятки машин и 7 домов получили повреждения.

Также украинские беспилотные катера обнаружили в акватории Черного моря. Людей призвали покинуть прибрежную полосу.

