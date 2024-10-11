Памятник Сталину планируют установить в Вологде

сегодня в 12:52

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов объявил, что в ближайшее время в регионе будет установлен памятник Иосифу Сталину, сообщает АБН24 .

Памятник будет размещен на территории Дома-музея «Вологодская ссылка», где советский государственный деятель находился в изгнании с декабря 1911 года по февраль 1912 года.

«При всем понимании неоднозначной интерпретации роли личности, мы должны признавать великие достижения, знать историю своей страны, чтить и гордиться ею», — отметил Филимонов.

В Вологде также планируется установка еще одного нового памятника — Ивану Грозному. Как отметил глава региона, Грозный оказал значительное влияние на формирование и развитие города.

Ранее стало известно, что Вологда прошла в финал конкурса «Культурная столица года». 12 октября состоится очный этап, где регион продемонстрирует свой культурно-туристический потенциал.