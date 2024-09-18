Зарайск и Коломна вышли в финал конкурса на звание «Культурной столицы 2026»

17 сентября в ходе брифинга в пресс-центре издательского дома «Аргументы и факты» объявили финалистов конкурса на звание «Культурной столицы 2026». В этот список вошла агломерация городов Зарайск и Коломна. Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма Московской области.

Конкурс «Культурная столица года» проводится в России во второй раз. В этом году на звание претендовали сразу 26 городов. По итогам первого этапа профессиональное жюри определило 8 городов, прошедших в финал. Помимо агломерации городов Зарайск и Коломна в список вошли: Владивосток, Владимир, Вологда, Екатеринбург, Иркутск, Омск, Томск. 12 декабря состоится очный этап конкурса, в рамках которого финалисты презентуют свой культурно-туристический потенциал. В этот день будет определен победитель на звание «Культурной столицы 2026». Конкурс поможет городам стать точками притяжения для туристов, а также найти потенциальных инвесторов и партнеров.

Конкурс «Культурная столица года» способствует культурному и социально-экономическому развитию российских городов. В нем принимают участие инициативные команды, представляющие административные центры субъектов РФ, другие города и городские агломерации с населением не менее 200 тысяч человек. Проект является инструментом современной культурной политики, цель которого — создание благоприятных условий для социально-экономического развития всех регионов Российской Федерации, стимулирование дружеской конкуренции и усиление сотрудничества между ними.

Проект реализуется фондом развития культурной, научно-образовательной и социально-экономической сфер территорий «Культурная столица» при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.