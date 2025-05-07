Россиянка из Тбилиси рассказала, как в Грузии чтут День Победы

Живущая в Тбилиси девушка из России рассказала, что в Грузии День Победы считается государственным праздником и официальным выходным. Больших парадов и торжеств власти не проводят, но для многих победа над фашизмом является значимой, сообщает «ФедералПресс» .

«Старшее поколение в Грузии, что называется „советской закалки“. Многие из них с теплом вспоминают годы СССР, а День Победы для них — святой праздник», — сказала россиянка.

По ее словам, праздник отмечают именно 9 мая, а не 8-го, как во многих странах Европы. Прозападным силам не удалось изменить традицию.

Поляризация грузинского общества не затрагивает тему Победы: она свята для всех грузин. Один из самых распространенных фильмов — «Отец солдата». Девушка подчеркнула, что эти скрепы невозможно стереть западной пропагандой.

Ранее сообщалось, что в Москву на празднование юбилея Победы приедут председатель КНР Си Цзиньпин, президент Беларуси Александр Лукашенко, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, глава Сербии Александр Вучич и другие лидеры стран из разных уголков мира.