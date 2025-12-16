«Озеро не спасет»: депутат рассказала о новом законе об охране Байкала

В Бурятии объявили о строительстве очистных сооружений на Байкале и новом законе, касающемся озера, сообщает Общественная Служба Новостей .

«Новый закон об охране Байкала ничего не добавляет к возможности защиты озера, он ослабляет природоохрану Байкала. Наличие или отсутствие недавно принятых поправок никак не влияют на ситуацию, потому что очистные сооружения там пытаются строить уже долгое время», — прокомментировала депутат Московской городской Думы VII созыва, общественный деятель Елена Янчук.

По ее словам, несмотря на выделяемые федеральным центром средства, строительство очистных сооружений постоянно проваливается. Проблема в низком качестве управления и коррупции.

Ранее сообщалось, что цены на авиарейсы на Байкал за последние три года выросли более чем в три раза. Этой зимой перелет в Иркутск и Улан-Удэ из Москвы на 64% дороже, чем в 2025 году.

