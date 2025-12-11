Стало известно, во сколько раз подорожали билеты на Байкал

Билеты на Байкал в России подорожали в три раза

Цены на авиарейсы в направлении Байкала за последние три года подскочили более чем в три раза. В текущем зимнем сезоне авиаперелет в Иркутск и Улан-Удэ из Москвы обходится на 64% дороже, чем в прошлом году, сообщает Газета.ru .

Аналитики сообщили, что за три года стоимость билетов по данному маршруту существенно возросла. Если в 2022 году средняя цена составляла 9550 рублей, то в 2023-м она увеличилась до 11690 рублей, в 2024 — до 14220 рублей. К декабрю 2025 года этот показатель достиг отметки в 23350 рублей, что делает путешествие ощутимо дороже.

Несмотря на рост цен, доля продаж билетов на Байкал остается относительно стабильной. Наблюдается незначительное снижение спроса, примерно на 4% по сравнению с прошлым годом, что говорит о сохраняющемся интересе к региону.

Однако Байкал по-прежнему привлекает туристов, несмотря на значительное увеличение стоимости перелетов. Основные причины роста цен — ограниченное количество рейсов, сезонность и повышенный спрос в зимний период. Если тенденция сохранится, то в 2026 году можно ожидать дальнейшего подорожания билетов на 10–15%.

Ранее вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян заявил, что, несмотря на растущую среди туристов популярность Камчатки, этот регион никогда не сможет обогнать Байкал.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.