«Не сможет обогнать Байкал»: турэксперт рассказал о перспективах Камчатки

Вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян заявил, что, несмотря на растущую среди туристов популярность Камчатки, этот регион никогда не сможет обогнать Байкал.

«На Камчатку возможно попасть только по авиа, поэтому турпоток ограничен. А на Байкал люди и железной дорогой добираются, и собственными машинами. Также на Камчатке есть ограничение по отельному фонду. Особенно я сейчас говорю про отели 4-5 звезд. В основном там отели до 3 звезд или гостевые дома, а иногда люди просто вынуждены снимать посуточно», — сказал эксперт в эфире радио Sputnik.

По его словам, для удовлетворения спроса на Камчатке нужно построить в ближайшее время как минимум 20 отелей, большое значение имеют вулканическая и сейсмическая активность: каждый год в регионе фиксируют извержения.

Большая часть происходящих на Камчатке явлений остается незамеченной для рядовых туристов, поскольку незначительные сейсмические колебания и небольшие извержения происходят в отдаленных районах. В этом нет абсолютно ничего предосудительного, заключил эксперт.

