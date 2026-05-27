Овчинский: в Москве назвали победителей конкурса «Московские мастера»

На базе Московского гуманитарно-технологического университета — Московского архитектурно-строительного института (МГТУ-МАСИ), 26 мая состоялось вручение наград победителям конкурса профессионального мастерства «Московские мастера» в номинации «специалисты в области информационного моделирования зданий и сооружений» (бригадный метод). Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Владислав Овчинский.

Этот конкурс собрал профессионалов, занимающихся внедрением технологий информационного моделирования в строительной сфере. На сегодня ТИМ-технологии позволяют еще на этапе проектирования обнаруживать потенциальные недочеты, более точно прогнозировать сроки и смету работ, а также улучшать качество возводимых объектов. Благодаря таким инструментам строительство в городе становится более продуктивным, а проекты — более комфортными и надежными для горожан.

В ходе торжественной церемонии были названы имена лауреатов. Золото завоевали Максим Воронин и Иван Исайкин, представляющие Центральный проектно-технологический институт (АО «ЦПТИ»). Серебряными призерами стали Анастасия Козина и Алена Коржук из АО «Институт Теплоэлектропроект». Бронза досталась Вадиму Евстифееву и Егору Абрамову — сотрудникам ООО «Генеральный подрядчик-МСК». По сложившейся традиции победителей отметили денежными грантами: 300 тыс. рублей за первое место, 200 тыс. — за второе и 150 тыс. — за третье.

«Специалисты в области информационного моделирования сегодня вносят большой вклад в развитие строительной отрасли Москвы. Благодаря их работе повышается качество проектирования, сокращается количество ошибок и ускоряется реализация сложных городских проектов. Конкурс „Московские мастера“ в очередной раз показал высокий уровень подготовки участников и востребованность цифровых компетенций в стройке», — приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики города Москвы.

Овчинский добавил, что такие профессиональные соревнования помогают поддерживать интерес к отрасли и создают дополнительные возможности для развития молодых специалистов.

Участникам конкурса предлагались задания, максимально приближенные к реальным рабочим ситуациям. Члены жюри оценивали владение отечественными ТИМ-системами для формирования и координации информационных моделей, умение выполнять экспорт в формате IFC, навыки работы с системами управления проектно-конструкторской документацией и процессами информационного моделирования (СОД), а также компетенции в области систем планирования и управления производством. Кроме того, требовалось продемонстрировать не только знание профильного ПО, но и способность оперативно принимать решения, обрабатывать крупные массивы данных и учитывать требования разных этапов строительного цикла. Формат соревнования позволил непредвзято оценить практические навыки конкурсантов и их готовность решать сложные профессиональные задачи.

В состав конкурсной комиссии вошли эксперты департамента градостроительной политики города Москвы, комитета по градостроительной политике, строительству и промышленности строительных материалов МКПП (р), Московского городского комитета территориальной организации профсоюза работников строительства и промышленности, Московского гуманитарно-технологического университета — Московского архитектурно-строительного института (МГТУ-МАСИ), а также представители строительных фирм.

Технологии информационного моделирования (ТИМ) сегодня активно применяются при строительстве жилых домов по программе реновации, социальных объектов, транспортной и инженерной инфраструктуры. Они помогают координировать работу всех участников проекта, повышают точность планирования и делают строительный процесс более прозрачным. Для Москвы, где одновременно реализуется большое количество крупных проектов, такие решения особенно важны.

