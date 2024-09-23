В Кемерове жителей удивил гусь, гуляющий по дороге
В Кемерове местные жители поделились в соцсетях кадрами забавного события: возле парка Победы гулял гусь. После этого он перешел по зебре через дорогу и отправился дальше, сообщает «Сiбдепо».
Мнения о причинах появления гуся в городе разделились. Одни утверждают, что это та самая птица, которую ранее видели на реке Истикимке. Другие горожане полагают, что гусь просто сбежал из дома и решил прогуляться.
Тем временем в Нижнем Новгороде жители спасли жизнь совенку — птенец попал под машину и получил черепно-мозговую травму. Нижегордцы отвезли малютку в ветеринарную клинику, где птице оказали помощь.
Совенку примерно 3 месяца. Доктора отмечали, что у птицы даже нет сил сопротивляться действиям врачей — это говорит о том, что состояние здоровья пернатого в опасности.
Врачи назначили совенку ряд исследований. Пока неизвестно, удастся ли его вернуть малыша в естественную судьбу обитания.