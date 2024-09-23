Неравнодушие нижегородцев спасло жизнь совенку

Не уточняется, где и при каких обстоятельствах случилась авария с участием птицы. Известно лишь, что птенца совы сбила машина, а нижегородцы пришли ему на помощь и отвезли малютку в ветеринарную клинику.

Врачи выяснили, что пострадавшему совенку примерно 3 месяца. В данном возрасте птицы, как правило, активно противятся любым манипуляциям. Тем не менее, этот совенок оказался очень «сговорчивым», что свидетельствует о его плохом состоянии и о том, что у него нет сил сопротивляться.

Совенку еще предстоят дальнейшие медобследования. Пока неясно, удастся ли ему вернуться в естественную среду обитания.