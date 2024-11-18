Оттопыренные уши: девушки обращаются к косметологам из-за нового тренда

Девушки стали обращаться к косметологам и покупать из-за нового китайского тренда на лопоухость. Недавно с оттопыренными ушами заметили жену шоумена и продюсера Александра Цекало, сообщает SHOT .

Тренд запустила китайская известная блогерша Чэнь Цзянан. По словам девушки, с лопоухостью она выглядит моложе, а ее лицо стройнее. В след за Цзянан последовали и другие поклонники моды. Поддалась бьюти-тренду и жена Цекало, которая, по мнению подписчиков, сделала пластическую операцию на ушах.

Россиянки пока экспериментируют со специальными наклейками для лопоухости. При этом пластически хирурги отмечают, что в клиниках чаще всего проводят операции по коррекции оттопыренных ушей.

Ранее стало известно, что россиянки начали массово брить лицо из-за нового бьюти-тренда, распространившегося в соцсети TikTok. Средства для бритья представительницы прекрасного пола заказывают на маркетплейсах.