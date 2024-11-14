Россиянки начала массово брить лицо из-за тренда в TikTok
Из-за нового бьюти-тренда, распространившегося в соцсети TikTok, россиянки начали массово брить лицо, сообщает SHOT.
Видеоролики со специальным спреем и скальпелем сначала активно распространялись в западном сегменте TikTok, а затем стремительно перешли и в Россию.
Девушки и женщины заказывают на маркетплейсах средства для бритья лица.
Подобные процедуры — дермапланинг — на волне популярности стали предлагать и некоторые косметологи. Они с помощью специального скальпеля удаляют верхний слой мертвых клеток кожи лица, а также пушковые волосы. После этого кожа якобы должна стать гладкой и блестящей.
При этом косметологи предупреждают, что модная бьюти-процедура может и изуродовать лицо. Например, новые отросшие волоски станут более плотными и жесткими, то есть появится эффект мужской щетины. Еще таким образом можно заработать шелушение, сухость, пигментацию и раздражение.