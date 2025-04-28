Оценки за поведение введут в ряде российских школ с 1 сентября

Оценки за поведение в школах введут в шести регионах России с 1 сентября этого года. Баллы будут получать дети в Чеченской Республике, Мордовии, ЛНР, Новгородской, Тульской и Ярославской областях, сообщает «Интерфакс» .

Министр просвещения России Сергей Кравцов отметил, что оценки планируют ввести в пилотном режиме. До этого он сообщал, что оценки за поведение планируется ввести во всех школах с 1 января 2026 года. Регионы апробируют разные варианты выставления баллов.

Законопроект о введении в школах оценок за поведение инициировали в Госдуме еще в феврале. Авторы инициативы предлагают учредить аттестационный отзыв о поведении учеников. Это поможет школьникам следовать этическим нормам под руководством учителей.

По словам лидера партии СРЗП и одного из авторов нововведения Сергея Миронова, сегодня во многих школах отношения между детьми «нездоровые», многие ученики грубят педагогам. Оценки за поведение призваны остановить это безобразие.