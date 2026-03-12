Отравитель из Балашихи, подсыпавший яд родителям, поздравил маму с 8 Марта

Артем М. из Балашихи, обвиняемый в массовых отравлениях родителей, других родственников и друзей, поздравил маму с 8 Марта из СИЗО, сообщает Mash .

Женщина попросила парня писать ей чаще. Сама она не может ему отвечать, так как муж, отчим Артема, запрещает общаться с сыном и приезжать к нему.

Отравитель уже 17 месяцев находится в СИЗО. Он делит камеру еще с двумя людьми. День у арестантов начинается в 7 часов утра, но Артем и его сокамерники предпочитают спать до 10 утра.

Затем они завтракают, выполняют гигиенические процедуры. Также в распорядке дня молитва, готовка, прогулка. Артем в свободное время читает книги и занимается спортом — таскает в сумке бутылки с водой вместо гантелей.

Он прочел в СИЗО уже 120 книг. Мужчине нравятся произведения Федора Достоевского, Эриха Марии Ремарка, Оскара Уайлда, Пауло Коэльо и Оливера Сакса. Также он утверждает, что проявляет интерес к религиозной литературе. Также он жалуется на кисту в копчике и последствия детской полинейропатии.

Молодого человека обвиняют в причастности к смерти своей бабушки и друга, а еще в покушении на убийство семи человек. По версии следствия, он хотел избавиться от родственников и завладеть их имуществом, потому систематически травил их, подсыпая яд в еду.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.