Отмечает 65-летие: Александр Цекало рассказал, почему бросил дочь и Лолиту

В воскресенье, 22 марта, известный актер и телеведущий Александр Цекало 65-й день рождения. В интервью «СтарХиту» шоумен рассказал, почему бросил дочь и Лолиту.

Александр родился в Киеве, в семье теплоэнергетиков. Обоих детей инженеров тянуло к творчеству: старший сын Виктор стал актером, а младшему было предначертано громко заявить о себе в музыке и продюсерском деле.

Широкую известность Цекало приобрел благодаря созданию проект «Кабаре-дуэт „Академия“» вместе с Лолитой Милявской. Со сцены артисты рассказывали историю отношений высокой властной женщины и низкорослого подкаблучника, при этом юмор казался не грубым, а беззлобным. Во многом дуэт напоминал легендарную пару Сонни и Шер.

Клипы «Хочешь, но молчишь», «Когда муж пошел за пивом» и Moscow стали хитами и принесли звездному дуэту «Золотой граммофон». Передача «Доброе утро, страна!», которую вели Цекало и Милявская, стала телевизионным феноменом.

Двенадцать лет артисты артисты были вместе, но поженились лишь на излете отношений в 1999 году. По общему мнению, это было сделано ради того, чтобы их дочь Ева появилась на свет в законном браке. Спустя несколько месяцев после свадьбы супруги расстались, а «Кабаре-дуэт „Академия“ распался. Многие начали утверждать, что причиной краха стало предательство Цекало. Однако Лолита объясняла: влюбленные ошибочно приняли творчество за настоящие чувства, и с самого начала их пути они были слишком разными, чтобы построить крепкую семью.

Позднее в интервью Лолита заявила, что Цекало не является отцом Евы. Александр знает об этом и не принимает участие в воспитании девочки.

Четвертой избранницей режиссера стала 27-летняя художница Дарина Эрвин. Влюбленные игнорируют сплетни и раз за разом доказывают, что между ними все по-настоящему.

