Открытый мастер-класс со звездами бокса пройдет в Балашихе

Открытая тренировка пройдет на площадке у Ледового дворца «Арена Балашиха» 22 июня в 11:00. Мастер-класс проведут ведущие представители спортивного сообщества страны, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Тренировку для юных спортсменов Балашихи проведет мастер спорта международного класса, чемпион России по боксу Дмитрий Двали и чемпион мира по версии WBA Gold, один из самых узнаваемых российских боксеров Роман Андреев.

Спортсмены поделятся с ребятами спортивным опытом, расскажут о своем подходе к занятиям и обучат фирменным приемам. Мастер-класс призван подчеркнуть важность всестороннего развития детей и продемонстрировать значимость спорта как инструмента воспитания силы духа, дисциплины и уверенности в себе.

Мероприятие направлено на популяризацию активного образа жизни, развитие детского спорта в Балашихе и поддержку подрастающего поколения.

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