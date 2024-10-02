Отец отравившихся дихлофосом детей ответил, завели ли на него дело

Отец отравившихся в Сибири детей заявил, что против него не заводили дело

Отец четверых детей, которые насмерть отравились в красноярском селе Красная Сопка, заявил, что против него пока не заводили уголовное дело. Ранее на допросе глава семейства заявил следователям, что незадолго до отравления детей он обрабатывал дом дихлофосом и плохо его проверил, сообщает RT .

«Пока никакого дела (против меня - ред.) нет», — сказал Дмитрий, отец четверых погибших детей.

От дальнейших комментариев мужчина отказался.

В прессе писали, что Дмитрию могут предъявить обвинения по статье 109 Уголовного кодекса РФ (причинение смерти по неосторожности).

На допросе после трагедии многодетный отец заявлял, что после обработки дома дихлофосом его семья побыла на улице два часа, после чего все зашли в дом. В СК со слов мужчины сообщали, что он не почувствовал запах отравы в помещении, поэтому решил его не проветривать — в жилье была открыта только одна форточка.

Четверых насмерть отравившихся детей Дмитрия уже похоронили.