Видео: отравившихся дихлофосом детей похоронили в Красноярском крае

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В понедельник, 30 сентября, состоялись похороны четырех несовершеннолетних, которые отравились дихлофосом в Красноярском крае. Кадры с места событий публикует газета «Известия» .

На видео показана похоронная процессия. На похороны пришли родственники погибших детей, некоторые из присутствующих плачут.

21 сентября двое взрослых и четверо их детей отравились в Красноярском крае. После случившегося пострадавшие обратились к врачам, жалуясь на рвоту и тошноту.

Медикам удалось спасти только родителей несовершеннолетних — мужчину и его супругу. Все четверо детей, а также домашний кот семьи, погибли.

В день трагедии дом многодетной семьи обрабатывали дихлофосом. По итогам проверки в продуктах питания отравившихся не нашли опасных веществ.