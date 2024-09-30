Видео: отравившихся дихлофосом детей похоронили в Красноярском крае
Фото - © Скриншот / «Известия»
В понедельник, 30 сентября, состоялись похороны четырех несовершеннолетних, которые отравились дихлофосом в Красноярском крае. Кадры с места событий публикует газета «Известия».
На видео показана похоронная процессия. На похороны пришли родственники погибших детей, некоторые из присутствующих плачут.
21 сентября двое взрослых и четверо их детей отравились в Красноярском крае. После случившегося пострадавшие обратились к врачам, жалуясь на рвоту и тошноту.
Медикам удалось спасти только родителей несовершеннолетних — мужчину и его супругу. Все четверо детей, а также домашний кот семьи, погибли.
В день трагедии дом многодетной семьи обрабатывали дихлофосом. По итогам проверки в продуктах питания отравившихся не нашли опасных веществ.