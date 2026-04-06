Отец Илона Маска считает, что Джеффри Эпштейн все еще жив
Скандальный американский финансист Джеффри Эпштейн, считающийся умершим, до сих пор жив, такое мнение высказал отец бизнесмена Илона Маска Эррол.
«Эпштейн не умер. В этом нет никаких сомнений… Я имею в виду, нет никакой возможности, что он мертв, даже отдаленно», — сказал Маск в интервью РИА Новости.
Кроме того, он сомневается в официальной версии смерти Эпштейна, учитывая обстоятельства обнаружения трупа. Ведь в момент самоубийства камеры видеонаблюдения были отключены, а охранники в тюрьме спали.
По информации министерства юстиции США, на записи с камеры в месте, где был заключен Эпштейн, нет 62 секунд — с 23:58:58 до 00:00:00. Это в тюрьме объяснили автоматическим сбросом старой системы видеорегистрации, которая происходит каждый день.
В 2019 году Эпштейну предъявили обвинения в торговле детьми для сексуальной эксплуатации и в сговоре для вовлечения в эту деятельность. В конце июля 2019 года финансист скончался. Власти США пришли к выводу, что он покончил с собой.
