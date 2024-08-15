Отдых на вилле за миллиард: как проводят лето дети Киркорова

Дети Киркорова проводят летние каникулы в Греции на вилле почти за 1 млрд рублей

После празднования Нового года певец Филипп Киркоров отправил своих детей, Аллу-Викторию и Мартина, на учебу в Дубай. На время каникул наследники артиста возвращались в Москву, где отмечали 12-летие Мартина в семейном кругу. Позднее певец перевез детей на свою виллу в Греции, которую он купил два года назад за 10 млн евро. По текущему курсу это составляет более 930 млн рублей — почти миллиард, сообщает kp.ru .

Как отметил Киркоров, в роскошный комплекс «Элунда» на Крите приезжают многие мировые знаменитости. В таких же виллах, где находятся огромные бассейны с морской водой, отдыхают Леди Гага, Дженнифер Лопес, Шарлиз Терон и другие.

Дети артиста останутся на греческом острове до конца лета, после чего они вновь отправятся в Дубай для продолжения учебы.

Наследники Киркорова раньше посещали частные школы в Подмосковье, обучение в которых обходилось от 800 тыс. до 1,5 млн рублей за год. Теперь же они учатся в Swiss International Scientific School в Дубае. Стоимость годового обучения для одного ученика составляет $63 415, что эквивалентно 5 млн 589 тысячам рублей.

Тем временем дочь Киркорова Алла-Виктория стала блогером, начав создавать видеоролики для социальных сетей. Девочка размещает забавные видео и активно взаимодействует с подписчиками. Ее видеопародия на отца вызвала значительный интерес, когда Алла, нарисовав бороду маркером, воспроизвела известный спор певца с журналисткой Ириной Ароян.

«Мне обидны шутки про „не ту дверь“. Вы можете писать это папе, но не мне. Меня это подбешивает. А я шучу, потому что это мой папа», — ответила Алла-Виктория комментаторам на вопросы о том, почему она так часто шутит про отца.