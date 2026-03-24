«Отдают как диван»: священник-блогер назвал неприемлемой продажу святыни

Юридических запретов на продажу церковных святынь, если они официально не являются культурным наследием, нет, однако с точки зрения церковного сознания такой подход неприемлем, сообщил РИАМО клирик Переславской епархии иерей Николай Бабкин.

Ранее стало известно, что одну из самых редких православных святынь, «Распятие Христово с предстоящими святыми», которой почти 300 лет, продают во Владивостоке за 560 тыс. рублей.

«Если это правда, то перед нами не просто святыня, а предмет, имеющий как духовное, так и высокое историко-культурное значение. Да, он не имеет официального статуса культурной ценности и потому нет официального запрета его продавать. Увы, государство бессильно, да и обычно не вмешивается в подобные истории», — заявил Бабкин.

По его словам, закон не запрещает продавать объекты религиозного значения, но это не означает, что все, что допустимо юридически, нормально с точки зрения церковного сознания. Продавец этого Распятия пытается увильнуть от закона о культурных ценностях, вот и называет его «святыней» в кавычках, а продает как «бронзовое литье».

«Я вижу здесь желание заработать и против подобного. В 1922 году была кампания по изъятию церконвых ценностей. Часть предметов пошла на продажу за границу, часть оказалась в музеях, другие просто исчезли. Целые иконостасы, реликвии, утварь, произведения иконописи оказались за рубежом и в руках частных коллекционеров», — добавил иерей.

После того грабежа святыни так никто и не вернул, подчеркнул Бабкин.

«Пока эта ужасающая ситуация не будет преодолена (а в нынешней парадигме защиты частной собственности это невозможно), мы будем регулярно видеть объявления, когда очередную святыню продают так же, как диван или автомобиль», — заключил он.

