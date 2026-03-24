«Распятие Христово» на продажу: во Владивостоке можно купить святыню за 560 тыс
Фото - © скриншот/avito.ru
Одну из самых редких православных святынь «Распятие Христово с предстоящими святыми», которой почти 300 лет, продают во Владивостоке в Приморском крае. За нее просят 560 тыс. рублей, сообщает Vladivostok1.ru.
Святыня была изготовлена в начале XVIII века. Изделие вывезли из Свято-Троицкого Ипатьевского монастыря в 1970-е годы. С того времени распятие принадлежало частному лицу.
В описании к объявлению указано, что святыня обладает глубокой исторической и духовной связью с одним из самых древних монастырей России, который основали примерно в 1330 году. Сам раритетный крест-икона изготовлен из бронзы.
Автор объявления отметил, что изделие было подарено настоятелем. Крест-икону создали в традициях русского медного литья конца XVIII века. Она обладает восьмиконечной формой. Высота составляет около 23 сантиметров, а ширина — 16.
В центре изделия — сцена Распятия. Там есть фигуры святых — Марфы, мученика Лонгина, Богоматери и Марфы. Снизу нанесены символические образы Голгофы, Иерусалима и главы Адама.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.