«Распятие Христово» на продажу: во Владивостоке можно купить святыню за 560 тыс

Редкую 300-летнюю православную святыню продают за 560 тысяч руб во Владивостоке

Одну из самых редких православных святынь «Распятие Христово с предстоящими святыми», которой почти 300 лет, продают во Владивостоке в Приморском крае. За нее просят 560 тыс. рублей, сообщает Vladivostok1.ru .

Святыня была изготовлена в начале XVIII века. Изделие вывезли из Свято-Троицкого Ипатьевского монастыря в 1970-е годы. С того времени распятие принадлежало частному лицу.

В описании к объявлению указано, что святыня обладает глубокой исторической и духовной связью с одним из самых древних монастырей России, который основали примерно в 1330 году. Сам раритетный крест-икона изготовлен из бронзы.

Автор объявления отметил, что изделие было подарено настоятелем. Крест-икону создали в традициях русского медного литья конца XVIII века. Она обладает восьмиконечной формой. Высота составляет около 23 сантиметров, а ширина — 16.

В центре изделия — сцена Распятия. Там есть фигуры святых — Марфы, мученика Лонгина, Богоматери и Марфы. Снизу нанесены символические образы Голгофы, Иерусалима и главы Адама.

