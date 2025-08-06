От стресса и тревожности: взрослые в Китае расслабляются при помощи соски

В Китае взрослые сосут пустышки, чтобы справиться со стрессом и бессонницей

В Китае набирает популярность новый спорный тренд: взрослые люди сосут детские пустышки, чтобы избавиться от тревоги и стресса и лучше засыпать, сообщает «Царьград».

Как уточняется в материале издания South China Morning Post, интернет-магазины уже начали продавать пустышки, цена составляет до 70 долларов. Пользователи оставляют комментарии о чувстве психологического комфорта, которое удается достичь при помощи соски.

При этом, китайские врачи предупреждают: пустышка не так невинна, как кажется. Если сосать ее более 3 часов в день, через изменится положение зубов. Также существует риск попадания частей соски в дыхательные пути и возникновения болей при жевании.

Недавно резиновые приспособления появились и на российских маркетплейсах: их можно купить за 200-250 рублей. Продавцы особенно советуют их работникам офисов и людям с эмоциональными проблемами.