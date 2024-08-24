Освобожденные из плена ВСУ российские солдаты довольные едут на родину

сегодня в 17:31

Солдаты ВС РФ, которых Россия вернула из украинского плена, связались с близкими. Видео публикует Минобороны .

На записи молодые солдаты улыбаются и радуются тому, что едут домой. Один из них кричит: «Слава России».

Другой военный позвонил родственникам. По телефону он сообщил, что «наши ребята нас встретили. Все хорошо».

Ранее сообщалось об обмене пленными с Украиной. В Россию вернулось 115 человек.