Освобожденные из плена ВСУ российские солдаты довольные едут на родину
Видео Минобороны: возвращенный на родину солдат ВС РФ прокричал «Слава России»
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Солдаты ВС РФ, которых Россия вернула из украинского плена, связались с близкими. Видео публикует Минобороны.
На записи молодые солдаты улыбаются и радуются тому, что едут домой. Один из них кричит: «Слава России».
Другой военный позвонил родственникам. По телефону он сообщил, что «наши ребята нас встретили. Все хорошо».
Ранее сообщалось об обмене пленными с Украиной. В Россию вернулось 115 человек.