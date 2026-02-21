Осужденный за нападение на мурманского губернатора Андрея Чибиса погиб на СВО

Осужденный за нападение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса погиб в зоне специальной военной операции, сообщается на странице Александра Быданова в соцсети «ВКонтакте».

Как отметили родные Быданова, Александр погиб 4 января при выполнении боевой задачи. Церемония прощания прошла 17 февраля в Апатитах. Другие подробности не приводятся.

Нападение на Чибиса произошло вечером 4 апреля в городе Апатиты. Глава региона вышел из здания ДК после встречи с горожанами, где 42-летний Быданов ударил его ножом в живот. Раненого губернатора госпитализировали, затем прооперировали.

В октябре 2024 года суд приговорил Быданова к 13 годам колонии строгого режима. В ходе расследования выяснилось, что осужденный уже нападал с ножом на человека «на почве личных неприязненных отношений». В тот раз дело в отношении него было прекращено.

