Порезавшему губернатора Чибиса огласили суровый приговор

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Напавшего на главу Мурманской области Чибиса приговорили к 13 годам колонии

Суд приговорил Александра Быданова, напавшего с ножом на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, к 13 годам колонии строгого режима. Присяжные признали его виновным в покушении на главу региона после его встречи с жителями Апатитов, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

Обвинение запрашивало Быданову 14,5 года лишения свободы. Также ему предлагали ограничить свободу на 1,5 года.

На суде Быданов заявил, что планировал именно убить Чибиса, а не ранить. Его слова «разошлись» с прошлыми показаниями — до этого подсудимый утверждал, что своим нападением с ножом намеревался причинить вред здоровью губернатора.

После заключения под стражу Быданов некоторое время находился в Апатистко-Кировской городской больнице. Напавший на российского губернатора лечился в одноместной и охраняемой палате.

После нападения Андрей Чибис получил ножевые ранения, но смог выжить. Губернатор продолжает работать на посту главы Мурманской области.