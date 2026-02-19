Осужденные за мошенничество по делу Долиной просят отменить приговор

Четверо фигурантов уголовного дела, осужденных за участие в афере с квартирой певицы Ларисы Долиной, просят апелляционную инстанцию отменить приговор, сообщает ТАСС .

«Мы просим апелляцию отменить обвинительный приговор Балашихинского суда в отношении наших подзащитных», — рассказал адвокат одного из осужденных.

Фигуранты также просили направить материалы дела в прокуратуру для дальнейшего направления их на дополнительное расследование.

Летом 2024 года Лариса Долина стала жертвой мошеннической схемы, в результате которой ее вынудили продать квартиру в центре Москвы, передать деньги курьеру и перевести свои накопления на «безопасные счета». Общий ущерб оценивается как минимум в 317 млн рублей.

Певица подала апелляцию на сделку купли-продажи квартиры. В марте 2025 года Хамовнический суд вернул ей право собственности. В результате добросовестная покупательница Полина Лурье осталась без потраченных средств и без квартиры. Мосгорсуд и Второй кассационный суд подтвердили законность данного решения, после чего Лурье обратилась в Верховный суд. Тот принял сторону покупательницы, а в конце декабря Мосгорсуд принял решение о выселении Долиной из квартиры, которое в январе 2026 года было исполнено.

На первое в этом году выступление народной артистки России, певицы Ларисы Долиной удалось продать менее половины доступных билетов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.