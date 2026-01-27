На первый концерт Долиной в 2026 году продали меньше половины билетов

На первое в этом году выступление народной артистки России, певицы Ларисы Долиной удалось продать менее половины доступных билетов, сообщает РИА Новости .

Во вторник Долина даст концерт в московском Petter Bar, вместимость заведения составляет 91 человек. За день до мероприятия в продаже оставалось всего 18 билетов, что говорило о заполненности зала более чем на 80%, а к вечеру их осталось 14. Однако в ночь перед концертом количество доступных мест увеличилось до 51, что составляет 56% от их общего числа.

Стоимость билетов колеблется от 9,5 до 15,5 тыс. рублей, а самые дорогие места оцениваются в 18,5 тыс. Представители Petter Bar отметили, что стоимость билета не включает в себя позиции из меню. Исполнительница в сопровождении своего музыкального коллектива «Долина Band» будет развлекать публику чуть больше часа.

Летом 2024 года Лариса Долина стала жертвой мошеннической схемы, в результате которой ее вынудили продать квартиру в центре Москвы, передать деньги курьеру и перевести свои накопления на «безопасные счета». Общий ущерб оценивается как минимум в 317 млн рублей.

Певица подала апелляцию на сделку купли-продажи квартиры. В марте 2025 года Хамовнический суд вернул ей право собственности. В результате добросовестная покупательница Полина Лурье осталась без потраченных средств и без квартиры. Мосгорсуд и Второй кассационный суд подтвердили законность данного решения, после чего Лурье обратилась в Верховный суд. Тот принял сторону покупательницы, а в конце декабря Мосгорсуд принял решение о выселении Долиной из квартиры, которое в январе 2026 года было исполнено.

На этом Лурье не собирается останавливаться. Теперь покупательница планирует обратиться в суд с иском о возмещении судебных издержек.

