Кто оплатит адвокатов? Лурье планирует продолжить судиться с Долиной

сегодня в 16:12

Новая владелица квартиры народной артистки России Ларисы Долиной в Хамовниках Полина Лурье готовит заявление о взыскании с певицы судебных расходов в связи с разбирательствами, сообщает РИА Новости .

«В том числе оплату госпошлин, расходов на услуги адвокатов и отчет об оценке цены квартиры», — дополнила список адвокат Лурье Светлана Свириденко.

19 января представители Долиной передали адвокату Лурье ключи от скандальной квартиры. После въезда в новое жилье собственница сменила замки.

Решение о выселении певицы Мосгорсуд вынес 25 декабря. Также судья постановил снять дочь и внучку Долиной с регистрационного учета. Во время разбирательств артистка проживала в квартире. Она вывезла вещи за новогодние праздники.

