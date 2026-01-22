Кто оплатит адвокатов? Лурье планирует продолжить судиться с Долиной
Фото - © РИА Новости, Кирилл Зыков
Новая владелица квартиры народной артистки России Ларисы Долиной в Хамовниках Полина Лурье готовит заявление о взыскании с певицы судебных расходов в связи с разбирательствами, сообщает РИА Новости.
«В том числе оплату госпошлин, расходов на услуги адвокатов и отчет об оценке цены квартиры», — дополнила список адвокат Лурье Светлана Свириденко.
19 января представители Долиной передали адвокату Лурье ключи от скандальной квартиры. После въезда в новое жилье собственница сменила замки.
Решение о выселении певицы Мосгорсуд вынес 25 декабря. Также судья постановил снять дочь и внучку Долиной с регистрационного учета. Во время разбирательств артистка проживала в квартире. Она вывезла вещи за новогодние праздники.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.