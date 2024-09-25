Осужденные за изнасилования в Шотландии не смогут выбирать себе гендер
Глава полиции Шотландии Джо Фаррелл заявила, что осужденные за изнасилование больше не смогут самостоятельно идентифицировать себя как женщин, сообщает РЕН ТВ.
Такое решение приняли на фоне путаницы в политике гендерной идентичности и после громких дел, например, дела Адама Грэма, который идентифицировал себя как Айла Брайсон во время ожидания суда по обвинению в изнасиловании, чтобы попасть в женскую колонию, сообщает Sky News.
По словам главы полиции, обвиняемые в таких преступлениях, заявляющие о своей трансгендерной идентичности, будут зарегистрированы как мужчины. Она отметила, что насилие может быть совершено только мужчиной.
Ранее в Санкт-Петербурге в суд поступил иск от гражданина, который ранее сменил пол с женского на мужской, а теперь требует вернуть ему документы с женским гендерным статусом.