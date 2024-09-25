Осужденные за изнасилования в Шотландии не смогут выбирать себе гендер

Глава полиции Шотландии Джо Фаррелл заявила, что осужденные за изнасилование больше не смогут самостоятельно идентифицировать себя как женщин, сообщает РЕН ТВ .

Такое решение приняли на фоне путаницы в политике гендерной идентичности и после громких дел, например, дела Адама Грэма, который идентифицировал себя как Айла Брайсон во время ожидания суда по обвинению в изнасиловании, чтобы попасть в женскую колонию, сообщает Sky News.

По словам главы полиции, обвиняемые в таких преступлениях, заявляющие о своей трансгендерной идентичности, будут зарегистрированы как мужчины. Она отметила, что насилие может быть совершено только мужчиной.

Ранее в Санкт-Петербурге в суд поступил иск от гражданина, который ранее сменил пол с женского на мужской, а теперь требует вернуть ему документы с женским гендерным статусом.