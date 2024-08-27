Таджик-трансгендер требует вернуть себе документы женского пола в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге в суд поступил иск от гражданина, который ранее сменил пол с женского на мужской, а теперь требует вернуть ему документы с женским гендерным статусом. Пресс-секретарь городских судов Дарья Лебедева сообщила, что истец родился в Таджикистане и был изначально зарегистрирован как лицо женского пола, пишет «МК» .

В 2021 году, уже находясь в России, гражданин официально сменил пол без хирургического вмешательства и стал юридически мужчиной. Теперь же гражданин решил вернуться к своей первоначальной гендерной идентификации.

В исковом заявлении он указал, что смена пола была произведена на основании медицинского диагноза, но затем он столкнулся с трудностями социализации, включая «агрессивную политику» и «гонения» в отношении трансгендерных людей.

Истец просит суд обязать ЗАГС вернуть ему документы с женским полом, чтобы он смог вступить в брак и в дальнейшем иметь возможность родить детей. Данное требование связано с тем, что в России запрещены однополые браки, а трансгендерным парам также отказывают в регистрации союза.